Los individuos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en diferentes puntos de Ciudad Obregón, Sonora.

Tres hombres fueron vinculados a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, tras ser capturados por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en diferentes puntos de la Ciudad de Obregón, Sonora.

El primer caso ocurrió en la colonia Urbi Villa del Rey, donde elementos de la PESP detuvieron a José Guadalupe ‘N’, de 19 años de edad, con 16 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 20.946 gramos.

Mientras que la segunda aprehensión ocurrió en un cateo ejecutado por elementos de la AMIC en la calle Canal de Midi, de la colonia Lote Baldío, donde fueron capturados David ‘N’, de 21 años, y José Antonio ‘N’, de 25 años de edad.

En el sitio se aseguraron 15 envoltorios conteniendo metanfetamina, con un peso neto de 4.618 gramos.

Los imputados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien logró su vinculación a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.