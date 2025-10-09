Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre, entre las 11:30 y 12:30 horas del día, en un domicilio ubicado en la colonia Fátima.

Enrique ‘N’, de 34 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de su pareja sentimental, en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dentro de la vivienda, Enrique ‘N’ intentó quitarle la vida a la mujer, a quien golpeó con sus puños y tomó de un brazo para estrellarla contra una pared para luego patearla ya en el suelo.

Rápidamente la víctima solicitó ayuda de elementos de Seguridad Pública, quienes ingresaron al domicilio para someter y detener al agresor.

Durante audiencia, se logró acreditar la probable responsabilidad del señalado, quien ahora se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso), a la espera de las siguientes etapas del proceso una vez terminen los dos meses estipulados por el Juez para la investigación complementaria.