El hecho se registró en la celda preventiva número dos del Área de Detención Administrativa de la Policía de Magdalena de Kino. El imputado aprovechó que su compañero de celda se encontraba dormido y en estado etílico para propinar una golpiza en el rostro y cabeza.

Un hombre, identificado como Martín Francisco ‘N’, fue vinculado a proceso por lesiones que tardan más de 15 días en sanar, calificadas con alevosía y ventaja, así como por el delito de amenazas, en perjuicio de un compañero de celda.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 29 de septiembre, a eso de la 1:30 horas, en la celda preventiva número dos del Área de Detención Administrativa de la Policía de Magdalena de Kino.

Martín Francisco, arrestado por alterar el orden, sorprendió y agredió a su compañero de celda, Fernando ‘N’, quien se encontraba dormido y en estado etílico.

El imputado golpeó con sus puños el rostro y cabeza de Fernando ‘N’, quien estaba en completa indefensión. Además, lanzó amenazas verbales directas con referencia a sicarios.

El peritaje médico determinó diversas lesiones que, por sus características, tardan más de 15 días en sanar, las cuales no ponen en peligro inmediato la vida y acreditan la gravedad del agravio.

La detención fue practicada por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público. En la diligencia inicial se calificó de legal la privación de la libertad, se formuló imputación y el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.