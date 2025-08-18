De acuerdo a las investigaciones, el 17 de enero de 2023, a las 02:30 horas, el sujeto junto con otras personas, privaron de la libertad a la víctima, en un domicilio ubicado en la colonia Praderas, en Nogales.

Marco Antonio ‘N', de 54 años de edad, señalado como probable responsable de los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa cometidos en perjuicio de Natanael ‘N’, fue vinculado a proceso.

Natanael ‘N’ habría sido sacado de su domicilio por los sujetostomándolo de los cabellos y portando objetos tipo armas de fuego, según testimonios.

El individuo ordenó que se llevaran a la víctima, asegurando que ya sabían qué hacer con él; luego lo subieron a un vehículo y se lo llevaron a un lugar con la finalidad de ocultarlo. Hasta la fecha no se sabe de su paradero.

Marco Antonio ‘N’ se encuentra en prisión y la Fiscalía de Sonora trabaja para lograr una sentencia condenatoria.