Un Juez de Hermosillo resolvió la situación jurídica por el accidente del 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo: Francisco Javier “N” quedó vinculado a proceso y con prisión preventiva justificada; a Joel Alberto “N” no se le vinculó por abandono de personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, durante la continuación de la audiencia inicial por el accidente del autobús de la línea Tufesa ocurrido el 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo, un Juez determinó vincular a proceso a Francisco Javier “N” por homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículo, así como por lesiones y abandono de personas.

Como medida cautelar, el Juez ratificó la prisión preventiva justificada para el imputado. En la misma resolución, el Juez decidió no vincular a proceso por el delito de abandono de personas a Joel Alberto “N”, registrado como conductor de apoyo.

De acuerdo con la FGJES, la investigación continúa para integrar peritajes viales, médicos y de mecánica automotriz que robustezcan la causa penal y garanticen la aplicación de la ley en favor de las víctimas y sus familias.

La autoridad ministerial precisó que mantendrá el seguimiento procesal y la coordinación con las instancias periciales para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 17 de octubre.

El siniestro del 17 de octubre en la carretera Guaymas–Hermosillo dejó siete personas sin vida y una decena de lesionados.

¿Qué es la vinculación a proceso?

La figura de vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que permite al Ministerio Público continuar la indagatoria con medidas cautelares mientras se desahogan pruebas y se define la situación en etapas subsecuentes del sistema penal acusatorio.



