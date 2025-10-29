De acuerdo a las investigaciones, el pasado 18 de julio de 2024 la imputada llegó a un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, donde amedrentó e intimidó a la víctima, identificado como Carlos Alberto ‘N’, de 42 años de edad.

Ana Lucia ‘N’, de 43 años de edad, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, cometido el año pasado en el municipio de Nogales, en el estado de Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 18 de julio de 2024 la imputada llegó a un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, donde amedrentó e intimidó a la víctima, identificado como Carlos Alberto ‘N’, de 42 años de edad.

En el sitio, la mujer exigió que se le entregaran las escrituras de la propiedad perteneciente a su hijo bajo amenaza de sufrir represalias, por lo que abandonaron el inmueble.

El 28 de julio, Ana Lucia ‘N’ se comunicó con la víctima por medio de llamada telefónica exigiendo las escrituras de la propiedad, mismas que fueron entregadas en una sucursal bancaria de la ciudad.

Para el 5 de septiembre, la imputada, junto a un hombre, vendieron la vivienda a una persona, por una cantidad de 700 mil pesos.

En audiencia, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos dentro de la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para dictar el auto de vinculación.

Finalmente, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.