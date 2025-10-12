De acuerdo a las investigaciones, los hechos se registraron el 17 de febrero de 2025, alrededor de las 17:00 horas, en una avenida de la colonia Aeropuerto de San Luis Río Colorado.

Luis Manuel 'N', de 19 años, y Óscar Manuel 'N', de 23 años, fueron vinculados a proceso por la probable responsabilidad en los delitos de desaparición de personas cometida por particulares agravada en perjuicio de Jorge Norberto ‘N’, y homicidio calificado con ventaja en perjuicio de Héctor Adrián ‘N’.

Los imputados privaron de la libertad a la víctima Jorge Norberto ‘N’, de 29 años y posteriormente, en el desarrollo de los hechos, Óscar Manuel ‘N’ causó lesiones a Héctor Adrián ‘N’, de 36 años, que le provocaron la muerte al dispararle con un arma de fuego.

Jorge Norberto ‘N’ fue mantenido oculto durante varios días, hasta que fue encontrado sin vida el 28 de febrero a las 22: 25 horas.

Tras esto, se determinó la identidad de los probables responsables, se obtuvieron y ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Una vez vinculados, el Juez de Control determinó la imposición de la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.