La víctima se encontraba en una central camionera y fue sorprendido por varios sujetos quienes lo bajaron de una unidad en contra de su voluntad.

Un joven identificado como Ángel Tadeo ‘N’, de 24 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado, en perjuicio de Édgar Nicolás ‘N’, de 38 años, en Caborca.

De acuerdo a las investigaciones, el 20 de enero del presente año, a eso de las 16:15 horas, la víctima se encontraba en una central camionera, donde fue sorprendido por varios sujetos, entre ellos el imputado.

Con violencia, Édgar Nicolás fue retenido por los individuos quienes lo bajaron de una unidad en contra de su voluntad.

Al intentar escapar, el afectado corrió hacia un hotel cercano, donde fue alcanzado y sujetado por Ángel Tadeo, quien lo amenazó con privarlo de la vida y lo obligó a dirigirse a una camioneta negra en la que se encontraban otros participantes.

Otro de los agresores lo amagó con un arma de fuego tipo escuadra y lo despojó de tres mil 500 pesos en efectivo.

Al aprovechar un descuido de los individuos, corrió hacia un lugar seguro en donde se resguardo hasta la llegada de las autoridades.