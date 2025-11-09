Según las investigaciones, Jesús ‘N’ y Manuel Ricardo ‘N’, en compañía de otro más, habrían abierto fuego en contra de las víctimas identificadas como Eduardo ‘N’, José Alberto ‘N’ y José Alberto ‘N’, quienes se encontraban presenciando una carrera de caballos.

Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en un triple homicidio ocurrido el pasado 20 de julio en un hipódromo de Ciudad Obregón, Sonora.

Según las investigaciones, Jesús ‘N’ y Manuel Ricardo ‘N’, en compañía de otro más, habrían abierto fuego en contra de las víctimas identificadas como Eduardo ‘N’, José Alberto ‘N’ y José Alberto ‘N’.

Las hoy occisos se encontraban presenciando carreras de caballos en el sitio ubicado sobre la Carretera Internacional México 15, entre Bordo Nuevo y Puente de Picos.

Ambos fueron detenidos el pasado 26 de octubre por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y delitos contra la salud.

Una vez recluidos en un Centro de Reinserción Social (Cereso) de Sinaloa, fue cumplimentanda la acción judicial por los delitos de de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en número de tres y asociación delictuosa.

En audiencia inicial se formuló imputación y en la misma se vinculó a proceso, imponiéndose como medida cautelar prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.