Según el reporte, los sujetos ofrecían la droga a bordo de un vehículo Honda gris sin placas cuando fueron sorprendidos por los agentes. Sin embargo, los presuntos no se rindieron y sacaron cuchillos para atacar a los oficiales, quienes lograron someterlos.

Dos hombres fueron vinculados a proceso en Santa Ana, Sonora, después de ser sorprendidos vendiendo metanfetamina y atacar a elementos policíacos con cuchillos. Los detenidos, identificados como Rodrigo 'N' y Óliver Alan 'N', fueron interceptados por la Policía Municipal en un callejón de la colonia Santa Rita.

Según el reporte, los sujetos ofrecían la droga a bordo de un vehículo Honda gris sin placas cuando fueron sorprendidos por los agentes. Sin embargo, los presuntos no se rindieron y sacaron cuchillos para atacar a los oficiales, quienes lograron someterlos.

Tras la detención, los agentes encontraron envoltorios con metanfetamina, con un peso total de más de 10 gramos, listos para su venta. Ambos detenidos fueron turnados ante el Juez por narcomenudeo, portación de arma impropia y agresión a servidores públicos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) reiteró que seguirá firme contra quienes atenten contra la seguridad y salud de la comunidad santanense. La institución destacó que la detención es un golpe importante contra el tráfico de drogas en la región.

Los detenidos enfrentan cargos penales y podrían ser sentenciados a prisión si se les declara culpables. La Fiscalía sonorense continuará investigando el caso y presentando pruebas ante el tribunal para asegurar la justicia.