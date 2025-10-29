Manuel Leonardo ‘N’ abrió fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, identificada como Juan Carlos ‘N’, quien posteriormente falleció a causa de los impactos de bala.

Manuel Leonardo ‘N’, de 31 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido contra un masculino en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 14 de octubre, en una vivienda de la colonia Urbi Villa del Real, a donde el individuo arribó para cometer el delito.

Su probable responsabilidad fue acreditada en audiencia ante el Juez con datos de prueba sólidos, integrados en la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público.

Como medida cautelar, a Manuel Leonardo ‘N’ se le impuso prisión preventiva justificada, derivado de las resoluciones judiciales.