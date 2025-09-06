La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre los hechos ocurridos el pasado martes 2 de agosto.

Gustavo 'N', de 54 años, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada, tras ser señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en el municipio de Altar, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que los hechos ocurrieron 2 de agosto de 2025, alrededor de las 20:30 horas, en un domicilio de la calle Peñaloza, en la colonia Las Lomas.

El detenido, conocido como 'El Chapo', intentó lesionar en repetidas ocasiones a la víctima, identificada como Eliú 'N' de 27 años, utilizando un arma blanca al mismo tiempo que le decía que iba a privarlo de la vida.

Eliú 'N' logró evitar la agresión gracias a sus movimientos defensivos, usando una silla para protegerse, además de la intervención de testigos que se hallaban presentes en el lugar, según se detalla en el reporte de la Fiscalía de Sonora.

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinó iniciar el proceso penal en su contra y mantenerlo en prisión preventiva justificada.