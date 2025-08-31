Los individuos, que ya fueron vinculados a proceso, llegaron a una taquería en la colonia Municipal, donde privaron de la libertad a la víctima y posteriormente exigieron a familiares un rescate de 35 mil dólares.

Tres hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y secuestro agravado en perjuicio de un masculino de identidad reservada por hechos acaecidos en Nogales, Sonora.

Los individuos, identificados como Víctor ‘N’, Paúl Alfonso ‘N’ y Adán ‘N’, fueron presentados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ante la autoridad judicial por los delitos que se les imputa.

De acuerdo a las investigaciones, los sujetos, en posesión de armas de fuego, irrumpieron en el estacionamiento de una taquería ubicada en la colonia Municipal, lugar donde privaron de la libertad a la víctima y lo trasladaron a diferentes domicilios, donde fue golpeado y amenazado de muerte.

Luego de las instrucciones de Víctor ‘N’, los captores se comunicaron con familiares de la víctima para exigir un rescate inicial de 50 mil dólares, cifra que se redujo a 35 mil.

El 19 de agosto los familiares entregaron 13 mil dólares en efectivo, sin embargo, no fue liberado.

Al día siguiente, logró escapar de la vivienda ubicada en la colonia Veracruz, donde se encontraba secuestrado.

En audiencia llevada a cabo tras la ejecución de la orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, lo cual fue concedido por el Juez.

Finalmente, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.