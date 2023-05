Redoblarán vigilancia en juegos mecánicos de Navojoa

Esto es lo que dijo el director del Departamento de Bomberos sobre la precaución que se tomará para la feria de juegos mecánicos de Navojoa.

Luego de la tragedia ocurrida en la ciudad de Nogales, en donde colapsó un juego mecánico y tres resultaron lesionadas, la Coordinación Municipal de Protección Civil redoblará los recorridos de vigilancia en la ciudad.

El director del Departamento de Bomberos de Navojoa y de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes, señaló que en el municipio solamente en la Plaza 5 de Mayo es donde hay juegos mecánicos.

"Sin duda estos hechos nos obligan a que redoblemos la vigilancia y los recorridos de inspección, y si nosotros detectamos que un juego representa riesgo o que no cumple con alguna medida de seguridad inmediatamente lo vamos a parar", resaltó.

Juegos mecánicos de Navojoa. (Foto: Ilustrativa / EXPRESO)

El funcionario municipal señaló que los que están instalados en la Plaza 5 de Mayo presentan algunos daños que no son estructurales o que pudieran estar a punto de colapsar.

"Hemos hecho inspecciones a los juegos y nos hemos dado cuenta que si tienen algunas cosas que pudieran mejorar. Son juegos muy chicos, el más alto que detectamos es de 2.5 metros de altura, es de baja velocidad y no son como los de la feria de Nogales", precisó.

Valdez Reyes describió que son juegos para niños, pero tampoco aseguró que sean 100% seguros porque siempre hay una posibilidad de accidente o falla mecánica.

"Sobre aviso no hay engaño todo juego que no tenga los permisos y que no cumplan con las normas de seguridad tenemos la facultad amplia y completa para poder intervenir y clausurarlos", argumentó.

A los propietarios de los juegos mecánicos los exhortó a revisar los juegos, verificar el estado de las conexiones y que sean seguras.