El Vehículo Anfibio APC-70 de la Armada de México fue hundido en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), marcando la primera pieza de un futuro Museo Submarino proyectado para la zona, con el objetivo de fomentar el turismo y la conservación marina.

Un Vehículo Anfibio APC-70 de la Armada de México (ca. 1978–2010) fue hundido en la zona del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) en San Carlos, Sonora.

El evento, coordinado por la Secretaría de Marina (Semar) y supervisado por el comité del SAAS, constituye el inicio formal de las estructuras que integrarán el futuro Museo Submarino proyectado para esta área marítima.

Esta pieza se convierte en la primera estructura subacuática del museo, el cual se ubicará adyacente al arrecife artificial existente. El proyecto busca consolidar un nuevo atractivo turístico y una plataforma para la conservación marina.





Verificación subacuática

Inmediatamente después del hundimiento, los instructores de buceo José Luis Chávez y Feliza Ríos realizaron la primera inspección directa. El objetivo de la revisión fue verificar la estabilidad y la posición del vehículo asentado en el fondo marino, además de evaluar las condiciones óptimas para su integración al ecosistema.

Este paso resulta fundamental para garantizar la seguridad de los futuros buzos y asegurar el correcto desarrollo de la vida marina alrededor de la estructura hundida.





Trayectoria del APC-70

El transporte blindado anfibio posee una amplia historia operativa dentro de la Armada de México, destacando por su versatilidad en diversas misiones. Sus funciones principales se dividían en dos áreas clave:

a) Infantería de Marina

Desembarcos anfibios: Participó en operaciones costeras.

Traslado seguro: Transportó tropas en zonas consideradas de riesgo.

Vigilancia: Colaboró en operaciones ribereñas y monitoreo de litorales.

b) Plan Marina (Labores Humanitarias)

Por su capacidad anfibia, el vehículo resultó esencial en el apoyo a la población civil durante contingencias:

Rescates: Ejecutó operaciones durante inundaciones y huracanes.

Traslado de víveres: Distribuyó ayuda a zonas de difícil acceso por tierra.

Evacuación: Participó en el desalojo de civiles en comunidades aisladas.

Reconocimiento: Realizó misiones de evaluación en áreas devastadas o inundadas.

El Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Marina destacaron que este hundimiento inicial abre el camino a la conformación completa del Museo Submarino del SAAS. El museo integrará diversas embarcaciones, aeronaves y piezas históricas, creando un espacio único enfocado en el turismo sustentable y la recuperación ambiental.