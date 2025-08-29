El fiscal de justicia, Gustavo Rómulo Salas, resaltó que las búsquedas son un tema de mayor importancia para todas las autoridades de justicia y seguridad.

En lo que va de 2025 se han llevado a cabo cerca de 600 búsquedas de personas desaparecidas, con la participación y coordinación de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Justicia del Estado de Sonora.

“Autoridades de los diferentes niveles de gobierno han realizado cerca de 600 búsquedas en lo que va de este año, por supuesto que es un tema que lastima en general a la sociedad y es de la mayor importancia para todas las autoridades de justicia y seguridad” , dijo.

Destacó que estas búsquedas se llevan a cabo principalmente junto a Colectivos de Madres Buscadoras, con la participación de autoridades tanto locales como federales como la Comisión de Búsqueda del Estado y la secretaría de Marina.