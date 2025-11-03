A través de un video en redes sociales, la morenista expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó pronta recuperación a las personas que resultaron lesionadas tras el incendio de una tienda Waldos en el centro de Hermosillo.

La senadora de la República, Lorenia Valles Sampedro, pospuso su Primer Informe de Actividades Legislativas programado para el 8 de noviembre, tras la tragedia ocurrida el pasado 1 de noviembre en una de las sucursales de la tienda Waldos ubicada en el centro de Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida.

“Por respeto a las víctimas y al luto que vive nuestro estado, he decidido posponer mi Primer Informe Legislativo” , anunció.

A través de un video en redes sociales, Valles Sampedro externó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales.

“ Queridas amigas y amigos, hoy las y los sonorenses vivimos un momento de profundo dolor. Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos. Comparto con ustedes su tristeza” , expresó.

Además, la morenista deseo pronta recuperación a las personas que resultaron heridas durante el fatídico evento.

“Este es un momento que nos llama a unirnos desde la empatía y la solidaridad” , señaló Valles Sampedro.

En su mensaje final, la legisladora dijo que es “tiempo de acompañar, de permitir que las autoridades realicen su labor, mientras los medios de comunicación enfocan sus esfuerzos en mantener informada la ciudadanía” .

“Desde lo más profundo de mi corazón, un abrazo” , concluyó la senadora por el estado de Sonora.