La senadora Lorenia Valles destaca logros en la reducción de la pobreza gracias a la política de bienestar implementada en el gobierno de la 'Cuarta Transformación'.

La senadora morenista Lorenia Valles Sampedro destacó la política de bienestar implementada en el gobierno de la Cuarta Transformación, resaltando que en los primeros seis años 13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza.

“El principio fundamental de ´por el bien de todos, primero los pobres´ se está haciendo valer gracias a la política de bienestar y al aumento de los salarios, logrando la reducción de las desigualdades y que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza en los primeros seis años de la Cuarta Transformación”, aseguró la legisladora durante el análisis de la Glosa del Informe de Gobierno.

En el Pleno del Senado, la legisladora revisa avances de los programas de apoyo económico, vivienda adecuada, salud, educación, atención a las mujeres, así como los planes de justicia para los pueblos y comunidades indígenas.

“Estos resultados rompen con la llamada ‘política del goteo’ que permaneció durante los 36 años de neoliberalismo. Ahora se prioriza los derechos del pueblo y la evidencia está en los presupuestos’’ , expresó Valles Sampedro.

Resaltó que durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador se invirtieron 2.7 billones de pesos en los programas de bienestar y, en 2025, 835.7 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil millones de pesos se destinaron a Sonora.

Además, recordó que los programas del bienestar ya son un derecho constitucional, lo que obliga a los gobiernos a garantizarlos. También recordó que en la presente administración federal se incorporaron nuevos programas, como la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y Viviendas para el Bienestar.

La morenista agregó que Sonora no está exento del bienestar, pues “cerca de medio millón de sonorenses superaron la pobreza y se encuentra entre las entidades con menos pobreza del país, al tiempo que ocupa uno de los primeros lugares en nivel de ingresos totales promedio, gracias a los gobiernos humanistas de la presidenta Claudia Shienbaum y del gobernador Alfonso Durazo” .

“Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas de apoyo no son un gasto, son una inversión en el bienestar de la gente” , declaró Valles Sampedro.

