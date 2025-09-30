La senadora morenista resaltó que la mandataria mexicana llega a su primer año de gobierno con la aprobación de más de siete de 10 mexicanas y mexicanos.

La senadora morenista Lorenia Valles Sampedro destacó avances y resultados del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), en particular los que tienen que ver en materia social, económica y de seguridad, así como de política interior y exterior.

Valles Sampedro resaltó que llega a su primer año de gobierno con la aprobación de más de siete de 10 mexicanas y mexicanos.

"Nuestro pueblo la quiere mucho, no solo porque es la primera mujer presidenta, sino porque está gobernando con honestidad y buenos resultados" , afirmó la senadora del partido gobernante.

La morenista recordó que la presidenta mexicana recorrió 31 estados informando de los avances de su gobierno, luego de la presentación oficial de su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre.

Destaca programas del bienestar

Valles Sampedro recordó lo dicho por la presidenta Sheinbaum en su gira por Hermosillo, en la que aseguró que más de un millón de sonorenses se benefician con los programas de bienestar.

La legisladora sonorense agregó que el Senado analiza el informe presidencial con la participación de las secretarías y los secretarios de Estado.

Finalmente, hizo un llamado a acudir el próximo 5 de octubre al Zócalo de la Ciudad de México, para concluir su gira nacional.