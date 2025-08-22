El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizará una visita a Sonora el 8 de septiembre para verificar el trampeo sanitario y definir la reapertura de la exportación de ganado hacia ese país, informó el sector ganadero local.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa, anunció que el próximo 8 de septiembre arribará al estado personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para evaluar los avances en el trampeo sanitario del ganado, medida indispensable para la reapertura de la exportación hacia ese país.

El dirigente explicó que la visita se da tras diversas gestiones entre productores sonorenses, el gobierno estatal y la federación, con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo.

La exportación de ganado a Estados Unidos se encuentra suspendida debido a restricciones sanitarias. Con la revisión del USDA, Sonora busca recuperar su posición como principal estado exportador del país y atender el rezago que enfrentan los productores locales.

Ochoa adelantó que, además de la reapertura de la frontera, se trabaja en un programa de reconversión ganadera para reducir la dependencia del mercado estadounidense y fortalecer la producción nacional de carne.

El líder ganadero subrayó que también se gestiona la apertura de dos cruces fronterizos para facilitar la logística de exportación en caso de que el proceso se reactive.