La rectora Dena María Camarena informó que la Universidad de Sonora trabaja en un Plan de Desarrollo Institucional con seis ejes y tres líneas rectoras, en diálogo con colegiados y cámaras empresariales.

La Universidad de Sonora (Unison) se encuentra en proceso de elaboración de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI), informó la rectora Dena María Camarena Gómez.

El documento contempla seis ejes y tres líneas rectoras, con énfasis en educación, mejora continua e inclusión. Para su diseño se realizan reuniones con colegiados externos, cámaras empresariales y representantes de la comunidad.

"Estamos teniendo las reuniones con los distintos colegiados ya externos a la Universidad, las cámaras empresariales con la comunidad para poder conformar el Plan de Desarrollo", señaló Camarena.

Presupuesto 2026 en preparación

La rectora adelantó que los trabajos para el presupuesto 2026 iniciarán en breve. Aunque se espera un incremento, precisó que aún no hay cifras definidas y será hasta finales de octubre cuando se den a conocer detalles.

En otro tema, Camarena manifestó su respaldo al acuerdo alcanzado entre el Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos (CESA) y el Ayuntamiento de Hermosillo para instalar un cruce peatonal a nivel de suelo entre la Unison y el Hospital Universitario, con el fin de mejorar la seguridad vial en la zona.



