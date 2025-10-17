El 17 de octubre de 2025, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, afirmó que el plan hídrico del Río Sonora contempla una presa en Puerta del Sol (Ures), sin acueducto, dentro de un plan integral de 30 años.

En entrevista con Expreso 24/7, el secretario de Gobierno Adolfo Salazar delineó el proyecto para el Río Sonora: “Una presa en Puerta del Sol, sin acueducto, como eje de un plan integral de desarrollo” y con consulta popular previa a su ejecución.

"No vamos a imponer nada; vamos a consultar a la gente del Río Sonora cuando la información haya llegado a cada habitante”, dijo Salazar, al subrayar que primero se socializará el proyecto y después se definirá la fecha de la consulta.

“No hay una gota de agua para actividades mineras; es exclusivo para consumo humano, agrícola y ganadero.”

Sobre la obra: “El proyecto en Puerta del Sol es amigable con los mantos acuíferos: la cortina se ancla en roca y los flujos subterráneos corren más profundo.”

“Se retiró el acueducto para no confrontar regiones; buscamos un proyecto que concilie.”

“Vamos a reformar la Constitución del Estado de Sonora y a dar vida a una Ley de Desarrollo Integral del Río Sonora; cualquier cambio futuro deberá pasar por mayorías calificadas y consulta popular en la región.”

Salazar ubicó la obra dentro de un plan integral a 30 años (salud, educación, bienestar y producción): hospital de bienestar con quirófanos y 20 camas; universidad tecnológica en Ures; nuevos pozos y tecnificación de riego.

Recordó que, tras lluvias extraordinarias de 2022 con más de 100 millones de m³, “no había infraestructura para almacenarlas” y que 2023–2025 fueron años con baja captación. Señaló que la presidenta aprobó una inversión de 7,500 millones de pesos para esta primera etapa hídrica.

Operación de la presa

El secretario explicó que, con lluvias normales, el agua “seguirá corriendo por el cauce” y, con avenidas extraordinarias, “se detiene y administra la salida” para sostener la disponibilidad el resto del año sin “secar” el río.

Sobre la contaminación de 2014, señaló que existe una “herida abierta” y comprometió al Gobierno estatal a atender la remediación en una ruta distinta pero paralela al plan hídrico: “No nos vamos a ir sin llevar una respuesta”.

Fecha y metodología de la consulta popular.

Estudios técnicos finales (MIA, ingeniería de detalle) y calendario de obra.

Esquema financiero y de operación del hospital y los programas productivos.