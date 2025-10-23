Durante Sesión Ordinaria de este jueves, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga del Partido del Trabajo (PT) presentó reformas a la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Manuel Scott de MC propuso la creación de la Copa Sonora.

El Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones dos iniciativas de reforma en materia de inclusión de personas con discapacidad y deporte.

Durante Sesión Ordinaria de este jueves, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga del Partido del Trabajo (PT) presentó reformas a la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Con ello, se busca para establecer un modelo integral que garantice la participación efectiva y representativa de las personas con discapacidad en la definición de políticas públicas, bajo los principios de igualdad, inclusión y no discriminación.

En otro asunto, el diputado Manuel Scott Sánchez de Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer ante el Pleno una iniciativa para crear la Copa Sonora, un torneo deportivo anual que impulse la participación de los municipios mediante selecciones locales en diversas disciplinas, con el objetivo de fomentar la cultura física, el talento deportivo y la integración comunitaria.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa cuestionó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, señalando que limita la transmisión de derechos de agua por herencia o compraventa, afecta el patrimonio de los productores, desincentiva la inversión y restringe el acceso a financiamiento.

El priísta Instó a las y los legisladores a evaluar su impacto mediante un diálogo abierto con productores y expertos.

El diputado Próspero Valenzuela Múñer de Morena, y las diputadas Rebeca Irene Silva Gallardo de Nueva Alianza Sonora (NAS) y Gabriela Tapia Fonllem del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conmemoraron el 50 aniversario de la masacre de San Ignacio Río Muerto, en el que reconocieron a los campesinos caídos y su lucha por la tierra, la justicia social y la igualdad.

Finalmente, la 64 Legislatura guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ciudadano Cutberto López Reyes, destacado promotor cultural de Sonora.