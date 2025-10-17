La mañana del 17 de octubre de 2025, un camión de pasajeros de Tufesa que viajaba de Guaymas a Hermosillo volcó en el kilómetro 240, quedando atravesado sobre la vía.

Un autobús de Tufesa que cubría la ruta Guaymas–Hermosillo volcó esta mañana en el kilómetro 240, quedando atravesado sobre la vía.

De acuerdo con el informe preliminar, en la unidad viajaban alrededor de 30 pasajeros; el saldo es de al menos cinco personas fallecidas y 16 lesionadas. La cifra puede cambiar con el avance de las atenciones y peritajes.

Hasta el momento no se ha informado la causa de la volcadura. Tampoco se ha precisado si hubo cierre total o reducción de carriles en la zona ni a qué hospitales fueron trasladados los heridos.

Se espera confirmación de Protección Civil Sonora, Cruz Roja y Guardia Nacional Carreteras sobre ruta exacta, estado de la vialidad y actualización de lesionados.

Según los primeros reportes en el lugar, cuerpos de emergencia atendieron a múltiples lesionados y coordinaron traslados.

Autoridades realizarán peritajes de tránsito y la inspección del vehículo para determinar responsabilidades. Para usuarios que viajan en el tramo Guaymas–Hermosillo, se recomienda anticipar tiempos, atender indicaciones de personal en carretera y verificar salidas si tenían boletos programados hoy.

Emergencias: 911.

Reporte vial: canales oficiales de Guardia Nacional Carreteras.

Atención a pasajeros: línea y redes de Tufesa