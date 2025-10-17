Autotransportes Tufesa informó que hoy 17 de octubre de 2025, alrededor de las 5:30 a.m., una de sus unidades se vio involucrada en un accidente en las inmediaciones del kilómetro 20, al sur de Hermosillo.

“La prioridad absoluta de Autotransportes Tufesa en este momento es apoyar a las personas afectadas y a sus familias, en coordinación con las instancias de emergencia y seguridad”, indicó la compañía.

Asimismo, precisó: “Toda la información confirmada será comunicada únicamente a través de nuestros canales institucionales”.

En mensajes oficiales, el Gobierno del Estado reportó víctimas mortales y ordenó acompañamiento a familiares, mientras que la Fiscalía de Sonora realizará las investigaciones para esclarecer causas y, en su caso, determinar responsabilidades. Está pendiente de precisar el saldo final y el detalle de traslados hospitalarios y condición de la vialidad en el punto del siniestro.

La FGJE y peritos de tránsito integrarán la carpeta de investigación y la mecánica del hecho. La empresa pidió evitar versiones no confirmadas e imágenes del suceso y canalizar dudas por vías oficiales.



