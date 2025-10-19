El director jurídico de la empresa, Luis Fernando López Yescas, señaló que la respuesta fue inmediata: se activó a la aseguradora, se acudió al sitio y se comenzó a canalizar a la red de hospitales privados en cuanto las condiciones clínicas lo permitieron.

A dos días del volcamiento del autobús en la carretera Guaymas-Hermosillo, Tufesa informó que mantiene acompañamiento médico, traslados y cobertura para todos los pasajeros lesionados y sus familias, y negó que se les haya pedido firmar algún desistimiento como condición para recibir apoyo.

El director jurídico de la empresa, Luis Fernando López Yescas, señaló que la respuesta fue inmediata: se activó a la aseguradora, se acudió al sitio y se comenzó a canalizar a la red de hospitales privados en cuanto las condiciones clínicas lo permitieron, dado de que la primera atención la determinaron los paramédicos de las ambulancias por emergencia.

“Somos tres abogados los que nos encontramos, miembros de la empresa, en asistencia directa, se encuentra también atento el personal operativo de la empresa en cualquiera de las ciudades donde están llegando los pasajeros lesionados para continuar brindando el acompañamiento y apoyo. Somos muchos los que estamos completamente dedicados a la atención de este tema” , comentó.

Hasta este domingo, Tufesa contabiliza siete personas hospitalizadas, en diferentes hospitales de la ciudad, entre clínicas particulares y públicas, la pasajera Maria Elena Martinez Peña, ya fue trasladada en ambulancia a Culiacán, y su familia en vehículo particular, con cargo a la empresa.

López Yescas aseguró que todos los pasajeros cuentan con pases de atención médica respaldados por la aseguradora para continuar su tratamiento en cualquier punto del país, y que la compañía da seguimiento directo, día y noche, incluso cuando algunas familias han decidido opciones particulares.

También indicó que la atención psicológica se brindará a quien lo solicite, al coordinar horarios y sedes según cada caso, y que se mantiene comunicación con las autoridades como: Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Protección Civil.

Sobre versiones en redes, enfatizó: “ La empresa no está solicitando firmas para desistirse de acciones ni condiciona la atención médica u otras necesidades” . Asimismo, negó que Tufesa haya instruido al conductor a huir. “Ni lo promovemos ni lo toleramos; estamos aportando información a la Fiscalía para que sea localizado y declare” .