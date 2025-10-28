La Universidad de Sonora llamó a evitar la psicosis y explicó los pasos de vigilancia epidemiológica tras confirmarse un caso en una estudiante.

La Universidad de Sonora pidió no estigmatizar a la comunidad y mantener la calma tras el diagnóstico confirmado de tuberculosis en una estudiante de Derecho.

Autoridades universitarias y del área médica explicaron que el origen del caso es externo a la institución y que se activó un protocolo de vigilancia que incluye encuestas, estudio epidemiológico de contactos y pruebas de laboratorio solo para quienes resulten candidatos por nivel de exposición.

De acuerdo con la explicación brindada en transmisión institucional, el abordaje inicia con un estudio epidemiológico de quienes tuvieron contacto más cercano y prolongado con la estudiante, para “conocer el grado de exposición y la posibilidad de contagio” y, con base en ello, indicar pruebas que confirmen o descarten infección.

La tuberculosis es causada por una micobacteria (no por un virus) y su contagio ocurre por vía respiratoria mediante microgotas que se expulsan al hablar o toser; requiere exposición prolongada, típicamente cara a cara y en espacios poco ventilados.

La sintomatología puede tardar en presentarse una (1)–dos (2) semanas, meses o incluso años, según la fortaleza del sistema inmunológico; por ello, “no es como covid”, donde la aparición de signos era más esperable en pocos días.

La estudiante “está bien”, con seguimiento de Servicios de Salud y tratamiento en curso; el diagnóstico se confirmó el fin de semana y se inicia esquema con antibióticos.

En la Unison operan dos puntos de atención: un módulo permanente en el edificio 8A (Dirección de Apoyo a Estudiantes, área de salud) y un módulo temporal en Derecho (sede del caso), donde se registran dudas y se aplica la encuesta inicial; se garantizó el manejo confidencial de datos.

Cubrebocas: es positiva su utilización en temporada de infecciones respiratorias. Para tuberculosis, deben portarlo el/la paciente y quien interactúe de forma directa con esa persona; para el resto de la comunidad no es requisito general, aunque su uso voluntario suma como medida protectora.