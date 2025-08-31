Se registró un fuerte accidente con cinco lesionados en la carretera Nogales-Magdalena.

A través de redes sociales, la Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un llamado a los conductores a tomar precaución si se encuentran en dirección a las carreteras Nogales-Magdalena o Ciudad Obregón-Libramiento a Guaymas.

A los 8:29 horas de este domingo, Protección Civil Sonora compartió información sobre un accidente en el kilómetro 79 del tramo carretero Ciudad Obregón-Libramiento a Guaymas, donde un un tractocamión de doble remolque se salió de la carretera, lo que provocó tránsito lento en la zona. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas en este incidente.

Un minuto más tarde, se dio a conocer un accidente en donde un vehículo quedó volcado sobre el kilómetro 232 del tramo Nogales-Magdalena, lo que también generó congestión vehicular y tránsito lento en la zona. Desafortunadamente se registraron cinco personas lesionadas.