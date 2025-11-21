Versiones extraoficiales señalan que quien la atropelló la trasladó a buscar ayuda, dato aún no corroborado por autoridades.

Una niña de aproximadamente 3 años perdió la vida la noche de este viernes en Nogales, luego de ser arrollada en el fraccionamiento Misión de Anza y trasladada en un vehículo particular en un intento por recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue levantada del sitio del accidente y llevada por un adulto hacia un centro de atención. Durante el trayecto, sobre el camino viejo a Cananea, el conductor se encontró con personal de emergencia que atendía otro percance vial y detuvo el vehículo para solicitar ayuda.

Paramédicos revisaron a la niña y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial, se menciona que la persona que arrolló a la menor habría sido la misma que la trasladó junto con su madre. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se emita información oficial.