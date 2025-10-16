Muere trabajador al caer nueve pisos en Puerto Peñasco
El miércoles 15 de octubre de 2025, un trabajador identificado como Amín, de 54 años, murió tras caer desde el piso 16 hasta el 7 de un edificio en construcción del complejo Encántame Towers, al sureste de Puerto Peñasco.
Cuerpos de seguridad y emergencia atendieron un reporte en el complejo Encántame Towers, ubicado a poco más de 20 km del casco urbano de Puerto Peñasco, donde un trabajador identificado como Amín (54 años) fue hallado sin vida tras caer desde el nivel 16 y detenerse en el piso 7 de un edificio en construcción, según parte policial y testimonios recabados en el sitio.
De acuerdo con un empleado de la obra, al iniciar labores en el piso 16 observó a su jefe Amín realizando limpieza del área. Al mover un triplay que obstruía el paso, vio que el trabajador piso un polín sin asegurar, resbaló y cayó al vacío.
Un paramédico interno proporcionó primeros auxilios; el afectado presentaba respiraciones agónicas. Minutos después, Cruz Roja confirmó el deceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a través del Ministerio Público y servicios periciales, realizó el levantamiento del cuerpo y procesó el área para determinar mecánica de hechos, cumplimiento de normas de seguridad y posibles responsabilidades del contratista o subcontratistas. La obra quedó acordonada mientras se desarrollan las indagatorias.
Se esperan dictámenes periciales sobre causa precisa de muerte, evaluación de condiciones estructurales y del andamiaje/plataformas del edificio, así como el informe de seguridad e higiene para deslinde de responsabilidades.