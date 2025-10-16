El miércoles 15 de octubre de 2025, un trabajador identificado como Amín, de 54 años, murió tras caer desde el piso 16 hasta el 7 de un edificio en construcción del complejo Encántame Towers, al sureste de Puerto Peñasco.

Cuerpos de seguridad y emergencia atendieron un reporte en el complejo Encántame Towers, ubicado a poco más de 20 km del casco urbano de Puerto Peñasco, donde un trabajador identificado como Amín (54 años) fue hallado sin vida tras caer desde el nivel 16 y detenerse en el piso 7 de un edificio en construcción, según parte policial y testimonios recabados en el sitio.

De acuerdo con un empleado de la obra, al iniciar labores en el piso 16 observó a su jefe Amín realizando limpieza del área. Al mover un triplay que obstruía el paso, vio que el trabajador piso un polín sin asegurar, resbaló y cayó al vacío.

Un paramédico interno proporcionó primeros auxilios; el afectado presentaba respiraciones agónicas. Minutos después, Cruz Roja confirmó el deceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a través del Ministerio Público y servicios periciales, realizó el levantamiento del cuerpo y procesó el área para determinar mecánica de hechos, cumplimiento de normas de seguridad y posibles responsabilidades del contratista o subcontratistas. La obra quedó acordonada mientras se desarrollan las indagatorias.

Se esperan dictámenes periciales sobre causa precisa de muerte, evaluación de condiciones estructurales y del andamiaje/plataformas del edificio, así como el informe de seguridad e higiene para deslinde de responsabilidades.



