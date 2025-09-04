Alerta azul para Sonora: peligro bajo por tormenta tropical Lorena
Protección Civil emitió alertas de peligro bajo por la tormenta tropical Lorena. El fenómeno mantiene trayectoria hacia el noroeste, con efectos previstos en Sonora, Baja California y Sinaloa.
La tormenta tropical Lorena mantiene su desplazamiento en aguas del Pacífico y activó alertas de peligro bajo en varios estados del noroeste, informó Protección Civil Sonora con base en el Boletín del Sistema de Alerta para Ciclones Tropicales.
A las 15:00 horas de este martes, el centro de la tormenta tropical Lorena se ubicó a 255 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en la misma entidad. Lorena registra vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con rachas de hasta 100 km/h, y avanza hacia el noroeste a 11 km/h.
Alertas por regiones
- Alerta Verde (Peligro Bajo): Norte y centro de Baja California Sur.
- Alerta Azul (Peligro Muy Bajo – acercándose): Noreste, norte y noroeste de Baja California; noroeste, oeste y sur de Sonora; norte de Sinaloa.
- Alerta Azul (Peligro Muy Bajo – alejándose): Sur de Baja California Sur; centro, centro-norte y norte de Sinaloa.
Llamado a la población
Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir indicaciones preventivas, especialmente en zonas donde se esperan lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento.