Alerta azul para Sonora: peligro bajo por tormenta tropical Lorena

Wendy Valenzuela

jueves 04 sep. 2025 - 03:53 p. m.

Protección Civil emitió alertas de peligro bajo por la tormenta tropical Lorena. El fenómeno mantiene trayectoria hacia el noroeste, con efectos previstos en Sonora, Baja California y Sinaloa.

La tormenta tropical Lorena mantiene su desplazamiento en aguas del Pacífico y activó alertas de peligro bajo en varios estados del noroeste, informó Protección Civil Sonora con base en el Boletín del Sistema de Alerta para Ciclones Tropicales.

A las 15:00 horas de este martes, el centro de la tormenta tropical Lorena se ubicó a 255 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en la misma entidad. Lorena registra vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con rachas de hasta 100 km/h, y avanza hacia el noroeste a 11 km/h.

Alertas por regiones

  • Alerta Verde (Peligro Bajo): Norte y centro de Baja California Sur.
  • Alerta Azul (Peligro Muy Bajoacercándose): Noreste, norte y noroeste de Baja California; noroeste, oeste y sur de Sonora; norte de Sinaloa.
  • Alerta Azul (Peligro Muy Bajo – alejándose): Sur de Baja California Sur; centro, centro-norte y norte de Sinaloa.

Llamado a la población

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir indicaciones preventivas, especialmente en zonas donde se esperan lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento.

TAGS:
Wendy Valenzuela

Wendy Valenzuela