Protección Civil emitió alertas de peligro bajo por la tormenta tropical Lorena. El fenómeno mantiene trayectoria hacia el noroeste, con efectos previstos en Sonora, Baja California y Sinaloa.

La tormenta tropical Lorena mantiene su desplazamiento en aguas del Pacífico y activó alertas de peligro bajo en varios estados del noroeste, informó Protección Civil Sonora con base en el Boletín del Sistema de Alerta para Ciclones Tropicales.

A las 15:00 horas de este martes, el centro de la tormenta tropical Lorena se ubicó a 255 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en la misma entidad. Lorena registra vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con rachas de hasta 100 km/h, y avanza hacia el noroeste a 11 km/h.

Alertas por regiones

Alerta Verde ( Peligro Bajo ): Norte y centro de Baja California Sur.

): Norte y centro de Baja California Sur. Alerta Azul ( Peligro Muy Bajo – acercándose ): Noreste, norte y noroeste de Baja California; noroeste, oeste y sur de Sonora ; norte de Sinaloa.

( – ): Noreste, norte y noroeste de Baja California; ; norte de Sinaloa. Alerta Azul (Peligro Muy Bajo – alejándose): Sur de Baja California Sur; centro, centro-norte y norte de Sinaloa.

Llamado a la población

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir indicaciones preventivas, especialmente en zonas donde se esperan lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento.