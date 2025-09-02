La tormenta tropical Lorena evolucionará a huracán este miércoles y tocará tierra el sábado en Baja California Sur. Posteriormente, llegará a Sonora el domingo con lluvias intensas y fuertes rachas de viento, según la NOAA.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que la depresión tropical Doce-E se convirtió en la tormenta tropical Lorena la mañana de este martes 2 de septiembre. Su centro se ubicó a 385 km al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Estados en alerta

Las lluvias más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

También se prevén precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Además, habrá rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas del Pacífico central y sur de Baja California Sur.

Trayectoria prevista de Lorena

De acuerdo con la proyección de la NOAA, la evolución de Lorena será la siguiente:

Miércoles 3 de septiembre: se intensificará a huracán a las 17:00 horas.

Jueves 4 de septiembre: permanecerá 24 horas como huracán antes de volver a tormenta tropical.

Viernes 5 de septiembre: continuará hacia Baja California Sur como tormenta tropical.

Sábado 6 de septiembre: impactará en tierra alrededor de las 05:00 horas en Baja California Sur.

Domingo 7 de septiembre: ingresará nuevamente a tierra como depresión tropical en Sonora.

Recomendaciones a la población

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, evitar zonas de riesgo como cauces y arroyos, y seguir las medidas de prevención ante lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado.