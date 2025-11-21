La interacción del frente frío 15 con una vaguada polar y un río atmosférico detonará la primera tormenta invernal en Sonora, con lluvias dispersas y ambiente de fresco a frío.

El frente frío número 15 generará un vuelco en las condiciones climáticas de Sonora, al interactuar con una vaguada polar, la corriente en chorro y un río atmosférico, fenómeno que dará paso a la primera tormenta invernal de la temporada, advirtió el climatólogo Carlos Arias.

El especialista explicó que estas combinaciones mantendrán un ambiente de fresco a frío, especialmente por la mañana y la noche, además de favorecer lluvias dispersas en las regiones norte, noroeste y oriente del estado.

En las zonas serranas de esas áreas persistirá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve, derivada del ingreso de humedad y el reforzamiento del aire frío asociado al sistema frontal.

A partir de la noche del viernes, un nuevo frente frío ingresará a Sonora, nuevamente en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente de chorro polar y el río atmosférico.

El experto indicó que esta combinación detonará la primera tormenta invernal, provocando lluvias dispersas en gran parte de la entidad y reforzando el ambiente frío durante el fin de semana.

Durante el viernes y días posteriores se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la zona serrana, por lo que recomendó a la población extremar precauciones.