La 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sonora inició hoy su primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional. En la sesión inaugural, diputadas y diputados tomaron la protesta de ley a magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales Regionales Colegiados, así como a juezas y jueces en materias civil, familiar, mercantil, mixta y penal. Además, se presentó el informe del presidente de la Mesa Directiva que concluyó funciones.

En cumplimiento al orden del día, la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta del Congreso del Estado, tomó la protesta de ley a las ciudadanas Ana Patricia Briseño Torres y Violeta Ybarra Escalante, así como al ciudadano Eduardo Sánchez Moreno, quienes asumirán el cargo de magistradas y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

Posteriormente, se tomó la protesta de ley a las ciudadanas Marina Guadalupe Marín Gómez, Lydia Gabriela Zepeda Mazón y Dinorah Joselyn Vega Orozco, así como al ciudadano Darbé López Mendívil, quienes ocuparán el cargo de magistradas y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial.

Ante el Pleno también rindieron protesta tres ciudadanos que se desempeñarán como dos magistradas y un magistrado de los Tribunales Regionales Colegiados; seis juezas y jueces en materia civil; ocho en materia familiar; cinco en materia mercantil; dos en materia mixta y 17 en materia penal. Asimismo, rindieron protesta los integrantes del Comité Administrativo del Poder Judicial.

En su informe como presidente de la Mesa Directiva, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio destacó que, en este primer año de la 64 Legislatura, el Congreso se mantuvo abierto al diálogo y al debate de altura, impulsando 20 reformas constitucionales que fortalecen la Constitución federal, entre ellas la reforma al Poder Judicial, la equidad de género, la actualización del salario mínimo y el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, entre otras acciones en beneficio de la ciudadanía.

Al evento protocolario asistieron autoridades estatales, electorales y judiciales, así como representantes de organismos autónomos del Estado.