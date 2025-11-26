Autoridades de Sonora analizan si el caso tiene relación con un crimen ocurrido en 2021 en Acapulco.

Una nueva línea de investigación en la desaparición de Raymundo Delgadillo Armenta que se analiza es la posible relación con el asesinato de un tío del joven universitario, ocurrido en 2021 en Acapulco, Guerrero, presuntamente ligado al narcotráfico, informó Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La noche en que el joven de 22 años fuera privado de su libertad el pasado lunes 24, en la colonia Prados de Tepeyac, en Cajeme, Raymundo intentó huir brincando hacia un domicilio contiguo, propiedad de un policía municipal. Sin embargo, los agresores ingresaron y se llevaron al oficial junto con él.

Más tarde, el agente fue localizado con vida en Bataconcica, mientras que el vehículo utilizado por los presuntos responsables, una camioneta Cherokee con cuatro fusiles y una pistola al interior, fue hallado en Loma de Bácum.

“Las primeras líneas de investigación que tenemos acerca de esta privación estamos verificando si pudiera tener algún tipo de relación con los familiares, en este caso del tío de manera particular que fue privado de la vida en 2021” , declaró Flores.

Familia pide su regreso

Raymundo, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), continúa desaparecido. Sus familiares han difundido múltiples mensajes en redes sociales pidiendo su liberación, aseguran su inocencia y que no teine relación con el crimen organizado.

La familia convocó a un plantón para la tarde de este miércoles 26 de noviembre, en las calles Jalisco y Yaqui, con el fin de exigir su localización con vida y mayor avance en las investigaciones.