La Dirección de Protección Civil de Guaymas confirmó que durante las últimas 24 horas (hasta ayer) se registraron alrededor de 10 sismos de menor intensidad en las costas de Baja California Sur, sin que estos hayan sido perceptibles para los habitantes del sur de Sonora.

Durante los días jueves, viernes y sábado, la región costera del Valle de Guaymas ha registrado sismos de baja magnitud, pero perceptibles por el Servicio Sismológico Nacional, como efecto de movimientos telúricos más intensos en las costas de Baja California.

El coordinador José Ángel Burruel Mariscal, informó que durante este sábado los movimientos telúricos presentaron magnitudes que variaron entre 1.3, 3.5 y el de mayor intensidad hasta 4.1 grados en la escala de Richter.

Señaló que hasta la noche del sábado no se habían recibido reportes a través de la línea de emergencias 911 ni del C5 por daños a personas o afectaciones en inmuebles.

El funcionario detalló que Guaymas se encuentra en una zona sísmica, sin embargo, la mayoría de los temblores registrados son imperceptibles para la población, debido a su baja intensidad, ya que suelen ser menores a los cuatro grados en la escala de Richter.

La Coordinación de Protección Civil informó que en las playas de Guaymas y San Carlos no se detectaron cambios ni afectaciones derivadas de los movimientos telúricos.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, algunos de los sismos registrados este sábado se localizaron en zonas cercanas a las costas de San Felipe, Santa Rosalía, San José del Cabo y otras zonas de Baja California Norte y Sur.