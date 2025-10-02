El gobernador de Sonora, detalló que, se prevé la construcción de un vaso regulador en la presa, mientras que las áreas que permanezcan disponibles se destinarán a la conservación ambiental.

Los terrenos colindantes con la presa Abelardo L. Rodríguez serán declarados como “reserva natural” , lo que impedirá su venta o comercialización, y se convertirá en un bosque, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Al construir un vaso regulador en lo que hoy es parte de la presa Abelardo L. Rodríguez la decretaremos “reserva natural” de tal manera que quedará cancelada la posibilidad de qje algún Gobierno sucesivo la venda” , expresó.

Señaló que la creación de un bosque en esta área tiene como propósito transformarla en un pulmón verde para la ciudad de Hermosillo.

Se tomó la decisión después de que el proyecto de presas en Sonora se integrara al Plan México, con una inversión de siete mil 500 millones de pesos, lo que hizo innecesario financiar la obra mediante la venta de terrenos, señaló el gobernador.