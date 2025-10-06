El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales realizará el 11 de octubre el Tercer Encuentro Cultural Indígena, en colaboración con la comunidad Yoreme Mayo.

El Tercer Encuentro Cultural Indígena se realizará el 11 de octubre en las instalaciones de IMFOCULTA Nogales, organizado por el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes en colaboración con la comunidad Yoreme Mayo. El objetivo es difundir y fortalecer prácticas y expresiones de los pueblos originarios que forman parte de la identidad cultural de Sonora.

De acuerdo con la dependencia, el programa reunirá a representantes Yaqui, Lipan Apache y otras comunidades, con actividades de música, danzas tradicionales, gastronomía, exhibición de artesanías y narrativas orales. Como novedad, participará por primera vez la comunidad de la Santísima Trinidad (Huatabampo), con fiesteros y danzantes matachines.

“Queremos apoyar a nuestros compañeros del grupo Yoreme Mayo y que toda la comunidad pueda venir a disfrutar de su cultura, su gastronomía y todo lo que podemos aprender de la diversidad de los pueblos indígenas”, declaró Jorge Juvenal, subdirector de IMFOCULTA.

Desde la comunidad Yoreme Mayo, Adrián Cruz expresó: “Estamos trabajando incansablemente para mantener vivos nuestros usos y costumbres, porque esta es nuestra identidad y lo que queremos transmitir a nuestros hijos”.