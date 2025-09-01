Francisco Javier S., taxista de 53 años originario de Jalisco, falleció tras un intento de asalto en Nogales. Fue atacado con arma blanca en la calle Plutarco Elías Calles y murió al ser trasladado al hospital.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que el conductor identificado como Francisco Javier S., de 53 años y originario de Jalisco, murió tras sufrir un ataque con arma blanca durante un intento de asalto en Nogales.

El hecho ocurrió la noche del domingo 31 de agosto en la calle Plutarco Elías Calles, donde el hombre fue encontrado dentro de su vehículo habilitado como taxi.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima presentaba una lesión punzocortante en el pecho, a la altura del corazón, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y saliera del camino.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar, pero el conductor falleció a bordo de la ambulancia al llegar al centro médico.

Investigación en curso

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de las autoridades correspondientes, que mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso y ubicar a los responsables.

La muerte de Francisco Javier S. ha generado consternación en la comunidad y entre trabajadores del volante, quienes exigen mayor seguridad. Este es el segundo ataque a un taxista registrado en Nogales en menos de una semana.