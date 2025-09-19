La Dirección de Bienestar Social de Nogales invita a la comunidad a participar en los talleres gratuitos de costura disponibles en todos los centros comunitarios de la ciudad.

La Dirección de Bienestar Social de Nogales anunció la apertura de talleres gratuitos de costura en los centros comunitarios de la ciudad. La titular de la dependencia, Aracely García, explicó que el objetivo es ofrecer un espacio donde las y los participantes puedan desarrollar nuevas habilidades en un ambiente de apoyo y camaradería.

"En estos talleres, las participantes podrán descubrir su talento en el fascinante mundo de la moda y crear piezas únicas que reflejen su estilo y pasión", señaló García.

De acuerdo con la funcionaria, no se requiere experiencia previa. Las personas inscritas aprenderán a manejar máquinas de coser, conocer distintos tipos de telas y técnicas, y transformar sus ideas en prendas originales.

“Los centros comunitarios de Nogales son un espacio ideal para desarrollar habilidades y talentos en un ambiente de apoyo. Los talleres de costura son una oportunidad para que las participantes se diviertan, aprendan y creen algo nuevo”, agregó.

Inscripción abierta a toda la comunidad

La convocatoria está abierta para toda la población. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los centros comunitarios de Nogales para obtener información y registrarse.

Bienestar Social destacó que estos talleres no solo impulsan la creatividad y el emprendimiento, sino que también contribuyen al empoderamiento de los participantes al brindarles herramientas útiles para la vida diaria.



