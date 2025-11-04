La Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura informaron que, en respeto a las víctimas y sus familias, se suspende la Feria del Libro.

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), anunció la suspensión de la Feria del Libro Sonora 2025, programada del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, “en respeto a la memoria de las víctimas y en solidaridad con sus familias”, según un comunicado oficial.

La decisión implica la cancelación de actividades literarias, presentaciones y programación cultural prevista para la semana del evento. la suspensión obedece al duelo que “invade a la comunidad sonorense”, de acuerdo con el mensaje institucional.

La directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, mencionó en los comentarios de la publicación que los eventos se pospondrán en una nueva fecha.

En los próximos días el ISC y la Secretaría de Educación y Cultura informarán la nueva programación cuando se confirmen condiciones y agenda.

Las dependencias agradecieron la comprensión del público, editoriales, autoras, autores y colaboradores, y sostuvieron que la determinación se tomó con “sentido de responsabilidad y empatía” hacia quienes enfrentan una pérdida.

La feria estatal es uno de los principales encuentros del circuito literario sonorense. La suspensión se da tras el siniestro del sábado en el primer cuadro de Hermosillo, hecho que motivó acciones de solidaridad y ajustes en la agenda cultural pública.



