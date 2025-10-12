Protección Civil Estatal canceló el evento “Caborca en Lobos 2025” ante el pronóstico de lluvias intensas, crecidas de arroyos y oleaje elevado.

Por instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se determinó cancelar las actividades programadas del evento “Caborca en Lobos 2025”, previsto para este fin de semana, debido a las condiciones climatológicas adversas que se esperan en la región.

El director de Emergencias y Desastres de Protección Civil Estatal, Daniel Abraham Gámez Martínez, explicó que se prevén lluvias intensas en Caborca y municipios vecinos, así como crecientes en arroyos y fuerte oleaje en las playas, lo que podría representar un riesgo para los asistentes.

“La decisión se tomó como medida preventiva para garantizar la seguridad de los residentes y turistas ante las condiciones meteorológicas previstas”, indicó Gámez Martínez.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Sachael Márquez, subrayó que la seguridad de la población es la prioridad.

“En los últimos cuatro años hemos mantenido saldo blanco en todos los eventos masivos gracias a la prevención y coordinación institucional, y este año no será la excepción”, afirmó.

Aunque las actividades fueron canceladas, las autoridades municipales y estatales mantienen operativos de vigilancia en playas y carreteras, así como monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Se exhorta a la población y a los visitantes a seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar zonas de riesgo, especialmente cuerpos de agua, arroyos y vialidades con encharcamientos.