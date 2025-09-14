El Alcalde de Santa Ana destacó que se permitirá el uso de pirotecnia para celebrar este próximo 15 de septiembre.

El Gobierno Municipal de Santa Ana, Sonora, informó que Protección Civil Municipal estará supervisando en todo momento el uso y detonación de pirotecnia durante las fiestas patrias.

El alcalde José Moreno Ávila destacó que aunque se permitirá el uso de pirotecnia para celebrar, se tomarán medidas para garantizar la seguridad de la comunidad.

El Alcalde pidió a la comunidad que tome precauciones para proteger a las mascotas y a los niños durante las celebraciones.

"Pedimos a la comunidad que resguarden a sus mascotas y protejan a los niños, ya que habrá detonación de pirotecnia" , señaló.

"El gobierno municipal de Santa Ana busca que las fiestas patrias sean una celebración segura y alegre para todos, y con la supervisión de Protección Civil se espera que el uso de pirotecnia se realice de manera responsable y segura" , dijo el alcalde Moreno Ávila.

El Alcalde recalcó que el Ayuntamiento de Santa Ana está comprometido con la seguridad de la comunidad y tomará todas las medidas necesarias para que los asistentes a las fiestas estén seguros.