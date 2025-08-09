En la ciudad de Hermosillo, se reportan 122 casos y 12 decesos, seguido de Caborca con 29 casos, San Luis Río Colorado con 26, y otros municipios con cifras menores.

En lo que va de la temporada de calor 2025, Sonora acumula 210 casos asociados a temperaturas naturales extremas y 16 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud del estado.

A través del Informe Epidemiológico Semanal de Temperaturas Naturales Extremas, la Semana Epidemiológica 31 (del 27 al 2 de agosto) reveló que la letalidad en la entidad es de 7.6 por ciento.

La causa principal de muerte fue por golpe de calor con el 94 por ciento de las notificaciones, seguida de la deshidratación severa con seis por ciento, y Hermosillo concentra la mayoría de los afectados, así como fallecimientos.

En la capital sonorense, se reportan 122 casos y 12 decesos, seguido de Caborca con 29 casos, San Luis Río Colorado con 26, y otros municipios con cifras menores.

Entre las defunciones también se incluyen las comunidades de Arizpe, Navojoa, San Miguel de Horcasitas y Puerto Peñasco, con un deceso en cada una, de acuerdo con el informe epidemiológico.

Y a la misma semana de la temporada de calor de 2024, se registró un total de 296 casos y 23 defunciones, al cierre de la misma temporada, se confirmaron 399 afectados, de los cuales 52 perdieron la vida. En 2023, el acumulado a esta fecha fue de 496 casos y 59 muertes.

A nivel nacional, se ha registrado un acumulado de mil 171 casos durante la temporada de calor, con una incidencia del 0.88 hasta la semana epidemiológica 30.