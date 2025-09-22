Carlos García Beltrán, el director de orquesta más joven de América, fue distinguido por su trayectoria y proyectos educativos.

El sonorense Carlos García Beltrán fue incluido en la Lista de Honor 2025 de Marquis Who’s Who, un reconocido directorio estadounidense que desde 1898 destaca a personalidades con logros sobresalientes en campos como la educación, la política, los negocios, la ciencia y las artes.

El guaymense aparece en esta selecta publicación junto a nombres históricos como Barack Obama, Abraham Lincoln, Oprah Winfrey y Walt Disney, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el arte de la música.

El proceso para integrar la Lista de Honor incluyó una exhaustiva nominación y entrevista. García Beltrán fue distinguido por haberse convertido en el director de orquesta más joven de América, por impulsar un innovador proyecto que utiliza corridos como herramienta educativa para mejorar la conducta de estudiantes con autismo y por acumular un número récord de distinciones en la historia de la Universidad de Arizona.

Cada año, Marquis Who’s Who publica en Nueva York un libro con las biografías de los seleccionados, el cual se distribuye en bibliotecas de todo Estados Unidos. La edición 2025 incluirá la semblanza de García Beltrán, reflejando sus orígenes y aportaciones artísticas.

Antes de radicar en Arizona, el músico dirigió la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Sonora de Grupo Salinas y fundó la Orquesta Sinfónica La Caridad de Grupo México en Nacozari. Actualmente desarrolla su carrera académica y profesional en Estados Unidos, donde este reconocimiento lo proyecta con mayor alcance internacional.