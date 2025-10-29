Protección Civil estatal reportó descenso térmico y rachas fuertes en el norte y noreste por el frente frío 11, con cielo mayormente despejado y sin lluvia en todo Sonora. La sierra tendrá amaneceres fríos (3–14 °C).

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 11 y su masa de aire polar, en interacción con la corriente en chorro subtropical, favorecerán un descenso de temperatura y vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en regiones del noreste y norte de Sonora.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables, cielo mayormente despejado y nula probabilidad de lluvia en el estado.Para la zona serrana se anticipan amaneceres fríos a frescos —entre 3 y 14 °C— durante los próximos tres días.

En Hermosillo se registró mínima de 18 °C y humedad de 45%; se estima una máxima de 39 °C, con viento promedio de 10 km/h y rachas cercanas a 40 km/h, cielo despejado y 0 % de lluvia.

En Ciudad Obregón, mínima de 18 °C y 75 % de humedad, máxima de 37 °C, viento de 10 km/h con rachas de 30 km/h y cielo despejado.

En Nogales, mínima de 9 °C y máxima de 29 °C con rachas de hasta 50 km/h; cielo despejado. San Luis Río Colorado reportó mínima de 17 °C y máxima de 35 °C con rachas de 50 km/h; cielo despejado.

Navojoa tuvo mínima de 18 °C y llegaría a 38 °C, con algunos intervalos nubosos y rachas de 30 km/h. En Agua Prieta, mínima de 8 °C y máxima de 26 °C, con rachas de hasta 60 km/h; cielo despejado.

Guaymas amaneció con 22 °C y alcanzaría 32 °C, con rachas de 40 km/h y cielo despejado.

El paso de frentes fríos intensifica los gradientes de presión al norte del país y canaliza vientos sobre Sonora. En escenarios anticiclónicos, la subsidencia inhibe nubosidad y precipitación, pero no elimina el riesgo por rachas y tolvaneras en corredores carreteros del desierto y la sierra.