Vacunas contra la influenza y Covid-19 se aplicarán al mismo tiempo para reforzar la protección de la ciudadanía.

Después del 15 de octubre iniciará en Sonora la aplicación de vacunas contra la influenza y el Covid-19, informó el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra.

Explicó que ambas dosis se aplicarán de manera simultánea con el fin de reducir riesgos en la población durante la temporada invernal.

"Normalmente ocurre en la primera quincena de octubre; estamos ya en esa temporalidad" , señaló.

El funcionario precisó que las vacunas estarán disponibles de manera gratuita en todas las unidades de salud de la entidad. Invitó a la ciudadanía a acudir por su dosis, especialmente a personas consideradas vulnerables por sus condiciones de salud.

"Se la pueden aplicar todas las personas, sobre todo aquellas que tengan factores de riesgo" , indicó.

Además, Alomía Zegarra pidió a la población mantener medidas preventivas por las altas temperaturas que aún se registran en el estado, como la hidratación constante y evitar la exposición directa al Sol para prevenir golpes de calor o deshidratación.

"Debemos tener especial cuidado en no exponernos directamente al sol; sin embargo, vamos a empezar a tener amaneceres más frescos. La temperatura va a empezar a cambiar, por lo que también hay que tomar precauciones para prevenir enfermedades propias de la temporada" , comentó.