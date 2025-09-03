El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, advirtió que entre el 3 y 7 de septiembre lloverá en Sonora lo equivalente al acumulado mensual de septiembre, con hasta 125% más de lo normal en municipios costeros y del centro.

De acuerdo con el funcionario, los municipios costeros desde Bahía de Kino hasta Huatabampo y Etchojoa, así como zonas del centro del estado, serán los más afectados por las precipitaciones intensas.

“Lo que se espera en cuatro días es lo que normalmente llueve en todo septiembre, lo que da una idea de la magnitud del fenómeno”, explicó Castañeda en entrevista con Expreso 24/7.

Las lluvias estarán asociadas a la humedad generada por el huracán Lorena y a la interacción con el monzón mexicano, lo que incrementará el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de arroyos en diversas regiones.

Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y contar con medidas preventivas ante la posible saturación de suelos y vialidades.



