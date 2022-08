Ayuntamiento de Cajeme tapa los baches con tierra

Las malas condiciones de las calles de Ciudad Obregón y la molestia que se ha generado en los mismos habitantes, ha obligado que el Ayuntamiento tenga que tapar baches con tierra para mejorar la circulación de las avenidas.

Y es que según el alcalde Javier Lamarque Cano, el motivo de estas acciones no es por falta de carpeta asfáltica, sino porque no pueden colocar el material mientras los baches tengan agua o humedad generada por las recientes lluvias.

“Mientras que siga lloviendo, esté húmedo y los baches tengan agua, por más que me pongamos carpeta asfáltica se van a seguir teniendo daños, es como tirar el dinero, esto es solo una medida provisional en lo que se va secando el bache, cuando estén las condiciones y no exista humedad sí se va a usar la carpeta”, expresó.

Comentó que la medida provisional consiste en mezclar tierra, grava y material triturado para colocarlo en las avenidas más dañadas, pues con esto se mejora la circulación y disminuye el riesgo de que los automovilistas tengan un daño.

Resurgen los baches

Lamarque Cano agregó que en la calle California y No Reelección se aplicó carpeta asfáltica porque estaba intransitable, sin embargo los baches resurgieron a causa de la humedad.

“En la desesperación vamos y aunque estaba mojado echamos la carpeta pero no pegó, mientras esté así no se va a resolver, no es porque se haga mal el trabajo o porque sea material de mala calidad, no funciona porque está húmedo”, indicó.

Aseguró que una vez que pase la temporada de lluvias, se implementará un programa intensivo para el rescate de las calles de Ciudad Obregón.