La Secretaría de Salud en Sonora confirmó que no se ha registrado incremento de casos de dengue tras las lluvias.

Tras las precipitaciones registradas en distintas regiones de Sonora, el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, informó que no se han detectado aumentos en los casos de dengue.

" No hay ningún repunte, reforzar el llamado a la población a que lleven a cabo las acciones de prevención; en el caso del dengue la principal acción es la eliminación de criaderos", puntualizó.

El funcionario explicó que cualquier recipiente que almacene agua de lluvia puede convertirse en un foco de riesgo al alojar al mosquito transmisor. Por ello, exhortó a la ciudadanía a revisar patios, azoteas y recipientes para evitar la acumulación de agua.

Monitoreo permanente

Alomía detalló que la dependencia realiza un seguimiento constante mediante ovitrampas y, en colonias con mayor presencia de vectores, se implementan brigadas para eliminar criaderos y aplicar larvicidas.

Asimismo, recordó que después de cada temporada de lluvias las medidas deben intensificarse, ya que el agua estancada puede generar mosquitos en apenas una semana.



